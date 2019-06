Amazon in profondo rosso a Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Secondo le indiscrezioni riportate dal New York Times sembra che laad Amazon . Il colosso di Jeff Bezos, già preso di mira dall'Antitrust europeo, si vede infatti sotto attacco dall'istituzione americana per, divenute sempre più palesi di pari passo all'espansione del business ad esso collegato.Sulla questione entra in campo, dal punto di vista giornalistico, anche un altro importante quotidiano statunitense, il Wall Street Journal. A sua firma si commenta l'estrema eccezionalità delle dimensioni assunte dalla società di Seattle e di come proprio queste stiano diventando un problema, almeno dal punto di vista regolatorio, per lo stesso Amazon.In particolare sono diche stringono la gola della Compagnia. Il primo sarebbe collegato al(per il quale anche l'autorità italiana ha aperto un'indagine qualche settimana addietro), la seconda spina sarebbeche gettano ombre sia per quel che riguarda il discorso dellasia quello della. E per ultimo, ma solo a livello di citazione, si palesa anche la poco chiarache potrebbero riversare i consumatori in situazioni di impotenza.A causa di queste morse istituzionali che accerchiano la piattaforma americana di commercio elettronico, il titolo di questa vive unaCadono in profondo rosso le azioni a piena seduta della Borsa di New York,