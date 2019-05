Amazon entra nel capitale di Deliveroo

(Teleborsa) - Amazon entra nel settore della consegna del cibo con l'ingresso nel capitale di Deliveroo, la app dedicata appunto alla consegna a domicilio di prodotti alimentari di ogni genere: dal cibo cinese al gelato. L'investimento è di 575 milioni di dollari.



L'ingresso si è concretizzato con la sottoscrizione di un aumento di capitale di Deliveroo, cui la big dell'eCommerce ha partecipato assieme agli altri fondi già presenti nel capitale quali T Rowe Price, Fidelity Management and Research e Greenoaks. La App di consegna cibo ha domicilio ha fatto sapere di aver raccolto sinora 1,53 miliardi.



Con questa operazione Amazon entra formalmente in questo mercato promettente, di fatto mettendosi in concorrenza con Uber Eats raccolto finora 1,53 miliardi di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA