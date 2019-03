Amazon e Yankees: vicini ad acquisto canale sportivo YES

(Teleborsa) - Un gruppo di investitori, guidato da Amazon e dalla squadra di baseball dei New York Yankees, è vicino a finalizzare un accordo da 3,5 miliardi di dollari per l'acquisto di Yes Network, uno dei più importanti canali sportivi di New York.



L'intesa, che prevede la partecipazione di Sinclair Broadcast Group, potrebbe chiudersi già nella giornata dell'8 marzo.



Yes Network, deve essere ceduto da Disney insieme ad altri 21 canali sportivi della Fox per permettergli di ricevere il benestare delle autorità sull'accordo da 71 miliardi di dollari relativo all'acquisto degli asset di 21st Century Fox. Nel 2014, il canale di cui Fox detiene l'80% e gli Yankees il restante 20%, fu valutato per 3,9 miliardi di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA