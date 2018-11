Amazon diventa operatore postale in Italia

(Teleborsa) - Due società del gruppo, Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport, entrano a far parte dell'elenco delle aziende autorizzate ai servizi di spedizione nel nostro Paese.



Amazon ha ottenuto dal MISE la licenza per svolgere il servizio di corriere postale in Italia. Il colosso americano dell'e-commerce compare sull'elenco degli operatori postali aggiornato al 16 novembre e pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.



L'estate scorsa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM, aveva multato Amazon con una sanzione da 300mila euro per lo svolgimento di attività postali, quali la logistica e la consegna di pacchi o la gestione dei centri di recapito, senza avere l'autorizzazione amministrativa. Due settimane fa, il colosso dell'e-commerce ha richiesto la licenza al MISE.





