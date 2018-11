Amazon, venduti 18 milioni di giocattoli e 13 milioni di prodotti moda fra Black Friday e Cyber Monday

© RIPRODUZIONE RISERVATA

annuncia oggi che ilè stata ancora una volta la giornata di shopping più importante nella storia dell'azienda con più prodotti ordinati in tutto il mondo rispetto a qualsiasi altro giorno. Anche il Black Friday ha battuto tutti i record quest'anno; i clienti nel mondo hanno ordinato milioni di articoli in più rispetto al 2017, ad esempio: più di 18 milioni di giocattoli e oltre 13 milioni di prodotti Moda durante la giornata del Black Friday e del Cyber Monday. “Il Black Friday e il Cyber Monday continuano a battere record su Amazon anno dopo anno. Questo ci fa capire che i clienti amano dare il via allo shopping natalizio acquistando prodotti in offerta” ha dichiarato Jeff Wilke, ceo Worldwide Consumer.“Grazie ad un’esperienza d’acquisto semplice e conveniente, un'incredibile selezione di prodotti e la spedizione gratuita su milioni di articoli, Amazon offre ai clienti un valore straordinario e regala sorrisi per tutto il periodo delle feste”. Anche il centro di distribuzione di Passo Corese, in provincia di Rieti, ha contribuito a rendere questa giornata speciale. In particolare il prodotto più spedito è stato il dispositivo Amazon Fire TV Stick seguito dai due videogiochi per Playstation 4 “Detroit: Become Human” e “Fifa 19”.• Una quantità di Fire TV Stick tale da superare due volte l’altezza del Gasometro di Testaccio.• Una quantità di confezioni di Caffè Caracci da poter offrire una tazzina di caffè a tutti gli spettatori dello Stadio Olimpico di Roma durante un Derby.• Una quantità di Schede di memoria SanDisk Ultra Micro SDXC 128 GB tale da poter contenere una foto per ciascun abitante di tutto il sud Italia.● Le vendite delle piccole e medie imprese che vendono su Amazon sono cresciute del 20% nel mondo durante questo Black Friday rispetto allo scorso anno.● I clienti hanno ordinato più di 4 milioni di giocattoli e prodotti di elettronica dall’app mobile durante il Black Friday in tutto il mondo.In occasione del Black Friday, i clienti di Amazon.it hanno potuto approfittare di un’intera settimana di offerte che, a partire da lunedì 19 novembre, si sono protratte fino alla giornata di Cyber Monday, lunedì 26 novembre.● Durante questo Black Friday, i clienti hanno avuto accesso a più offerte che mai, risparmiando milioni di euro su migliaia di regali di Natale e altri oggetti. I clienti hanno reso il Black Friday di Amazon.it il giorno con più intenso traffico in termini di unità ordinate.● Tra i prodotti più ordinati su Amazon.it durante il giorno del Black Friday troviamo Amazon Echo Dot, la piastra per capelli Ghd gold® professional styler con dual zone technology per prestazioni elevate; il rifinitore impermeabile 16in1 per barba, capelli e corpo di Philips; Finish Pastiglie Lavastoviglie All in 1 Max; lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Pro 2 Crossaction e il detersivo lavatrice in monodosi lavanda e camomilla Dash 117 Pods 3 in 1.● Durante le prime sette ore del Black Friday, quindi alle ore 7:01, i clienti di Amazon.it avevano ordinato più di 50.000 giocattoli e oltre 50.000 prodotti per la casa, 7.500 aspirapolvere, 3.500 computer e tablet.● Alle ore 21:00 di venerdì 23 novembre, i clienti avevano già ordinato così tante bustine di Felix Le Ghiottonerie da poter sfamare tutti i protagonisti degli Aristogatti per 10 anni, oltre 170.000 prodotti nella categoria telefonia, tra accessori e cellulari e oltre 120.000 prodotti per la cucina, come aspirapolveri e altri elettrodomestici● Il prodotto più venduto su Amazon Prime Now tra Milano e Roma è stato l'Acqua Sant'Anna Naturale● Se si considera il periodo da lunedì 19 novembre a lunedì 26 novembre, tra i prodotti più venduti su Amazon.it ci sono le schede MicroSD Samsung EVO Plus da 32 GB; il rifinitore impermeabile 16in1 per barba, capelli e corpo di Philips; FIFA 19 per PlayStation 4; Finish Pastiglie Lavastoviglie All in 1 Max; la piastra per capelli Ghd gold® professional styler con dual zone technology per prestazioni elevate; Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Pro 2 Crossaction; le Candele Yankee Candle● Tra i prodotti più ordinati durante la giornata di Cyber Monday, lunedì 26 novembre, ci sono Osram Smart+ Plugpresa intelligente; la striscia LED Philips LightStrip Plus Base; la ricarica per sistema di smaltimento dei pannolini; il sensore di movimento per accensione e spegnimento Philips Hue.I clienti hanno acquistato su Amazon un numero record di dispositivi Amazon a livello globale in questo fine settimana di shopping natalizio, con milioni di dispositivi venduti.• Il più grande weekend di shopping natalizio per i dispositivi Echo: milioni di device venduti a livello globale. Amazon Echo Dot è stato il prodotto #1 nelle vendite su Amazon in tutto il mondo.• I clienti mantengono le loro case più al sicuro durante le festività natalizie con i prodotti Amazon per la sicurezza domestica: sia Ring che Blink hanno più che raddoppiato le loro vendite su Amazon quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso in tutto il mondo.• Milioni di tablet Fire e dispositivi Kindle acquistati nel mondo durante questo fine settimana di shopping natalizio.