Amazon, CMA avvia indagine su investimento in Deliveroo

(Teleborsa) - E' stata annunciata da parte della Competition and Markets Authority (CMA) l'avvio di un'indagine sull'acquisizione di diritti e di una quota di minoranza in Roofoods, che opera con il marchio Deliveroo, da parte di Amazon. L'operazione avverrebbe attraverso sussidiarie europee della Compagnia statunitense attiva nel commercio online.



Già a maggio scorso la società di Bezos, dopo aver chiuso in Gran Bretagna Amazon Restaurants, aveva partecipato a finanziamenti nel capitale di Deliveroo per complessivi 575 milioni di dollari, investimento che ha visto coinvolti anche molti altri big come T Rowe Price, Fidelity Management and Research e Greenoaks. © RIPRODUZIONE RISERVATA