Amazon verso l'acquisto del canale sportivo Yes insieme agli Yankees per 3,5 miliardi di dollari

Un gruppo di investitori guidato da Amazon e dai New York Yankees è vicino all’acquisto di Yes Network - uno dei maggiori canali sportivi di New York - per circa 3,5 miliardi di dollari. L’accordo potrebbe concludersi ad horas. Yes, che trasmette le partite di baseball dei New York Yankees e dei Brooklyn Nets, deve essere venduto insieme ad altri 21 canali sportivi regionali della Fox per la conclusione positiva dell’accordo da 71 miliardi di dollari con cui Disney ha acquistato la maggior parte degli asset di 21st Century Fox. Yes fu valutata 3,9 miliardi nel 2014, quando Fox acquistò l’80% del canale, lasciando agli Yankees il restante 20 per cento.



Intanto pare che la stessa Amazon abbia deciso anche di rivedere la sua strategia e di chiudere i suoi negozi temporanei negli Stati Uniti. Gli 87 punti vendita saranno chiusi entro la fine di aprile. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. I negozi pop-up solitamente sono piccoli punti vendita, usati come vetrina per i prodotti così da consentire ai potenziali acquirenti di provarli.

