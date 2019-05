Amazon, sul tavolo l'acquisto di Boost da T-Mobile e Sprint

Amazon è tentata dalla telefonia mobile. Secondo quanto riportato da Reuters, il colosso di Jeff Bezos sarebbe interessato ad acquistare Boost Mobile, il servizio prepagato che T-Mobile e Sprint si sono impegnate a cedere per ottenere il via libera alle loro nozze. Amazon starebbe valutando l'acquisizione perchè le consentirebbe di usare la rete wireless di T-Mobile per almeno sei anni. Lo scenario tuttavia non piace più di tanto a Wall Street a giudicare dalle vendite sul titolo Amazon che perde circa 1,40%. In calo anche T-MObile e Sprint, che cedono rispettivamente il 2,44% e l'1,72%. © RIPRODUZIONE RISERVATA