Amazon, Bezos denuncia tentativo di estorsione

(Teleborsa) - Jeff Bezos, fondatore e Ceo di Amazon, nonché editore del Washington Post, ha denunciato di essere stato oggetto di "ricatto" e di un "tentativo di estorsione" da parte del National Enquirer, il tabloid scandalistico controllato dalla American Media Inc (Ami) di proprietà di David Pecker, molto vicino a Donald Trump.



Bezos fornisce le prove attraverso un lungo post, linkato su Twitter. Vengono pubblicate e-mail in cui si minaccia la diffusione di foto hot di lui e della sua fidanzata Lauren Sanchez, ex giornalista televisiva.



Bezos attacca Trump - Il Ceo fa nome e cognome - "La mia proprietà del Washington Post è una cosa molto complicata. E' inevitabile - scrive - che certe persone potenti che sono oggetto della copertura del giornale pensino che io sono un loro nemico. E il presidente Trump è una di queste persone, come appare ovvio dai suoi tanti tweet". © RIPRODUZIONE RISERVATA