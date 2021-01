(Teleborsa) - Amazon continua ad espandersi in Italia ed annuncia l'apertura di 2 nuovi stabilimenti, che genereranno 1.100 posti di lavoro entro il 2021.



La big dell'eCommerce aprirà un nuovo centro di distribuzione a Novara ed un centro smistamento a Spilamberto (Modena), con un investimento stimato di 230 milioni di euro.



L'apertura dei due nuovi siti Amazon genererà 1.100 assunzioni a tempo indeterminato, che andranno ad aggiungersi agli 8.500 posti già creati in Italia negli ultimi anni. In 10 anni Amazon ha investito 5,8 miliardi.





















