Amatrice, Draghi: "Stato vi è vicino, adesso ricostruzione procede più veloce"

Martedì 24 Agosto 2021, 13:45

(Teleborsa) - Al suono della tromba suonata da un carabiniere che ha intonato il Silenzio, il Premier Mario Draghi ha deposto una corona d'alloro al monumento delle vittime del terremoto di Amatrice, nel parco don Minozzi della cittadina laziale, distrutta dalla scossa di magnitudo 6 la notte del 24 agosto 2016 che ha colpito il Centro Italia. Come ricorda la lapide sotto il monumento di travertino, le vittime di Amatrice sono state 237 sulle 299 complessive. A seguire la cerimonia anche rappresentanti delle istituzioni tra i quali il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

E' cominciata così la cerimonia per il quinto anniversario del sisma che ha travolto anche i paesini di Accumuli, in provincia di Rieti come Amatrice, e di Arquata sul Tronto (Ascoli Piceno). Alle 11 il Premier, insieme alle altre autorità, ha partecipato alla messa celebrata dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, nel campo sportivo vicino. Appena entrato, gran parte dei parenti delle vittime seduti nelle prime file, si è alzata in piedi.

"Se oggi sono qui è perché lo Stato vi è vicino. In passato è stato lento ma adesso la situazione è diversa: i lavori di ricostruzione stanno procedendo più velocemente. Sono oggi qui a portarvi fiducia e l'impegno del Governo". Così Draghi incontrando una delegazione di familiari delle vittime del terremoto di Amatrice, nel quinto anniversario. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, aggiungendo che il premier ha ascoltato con grande attenzione e partecipazione le parole dei familiari delle vittime.

Nel corso dell'incontro è stato anche affrontato il tema, da anni portato avanti dai familiari, della creazione di un fondo per le vittime degli eventi sismici, sul quale - è stato ricordato - c'è già una iniziativa parlamentare e che è anche all'attenzione del Governo.

Il Presidente del Consiglio ha poi ha lasciato Amatrice in elicottero. Uscendo dallo stadio, dove è stata celebrata la messa in memoria delle vittime, Draghi si è fermato a salutare e scambiare qualche parola con le persone presenti, per lo più parenti delle vittime. Nel pomeriggio il Premier parteciperà al vertice straordinario del G7 sulla crisi in Afghanistan.