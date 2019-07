Altro rally per Grandvision nel mirino di EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Ottima performance per il titolo Grandvision che sulla piazza di Amsterdam sta registrando un rialzo di oltre 10 punti percentuali dopo il rally della vigilia.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia rimbalzata ieri sulla stampa di un interesse da parte di EssilorLuxottica sugli oltre 7mila punti vendita, in 40 Paesi, del marchio olandese di ottica.



Secondo l'indiscrezione pubblicata da Bloomberg e poi rilanciata dalle altre testate giornalistiche, EssilorLuxottica starebbe valutando un'OPA su Grandvision. La trattativa, sempre secondo l'agenzia americana, sarebbe ancora in una fase iniziale.





