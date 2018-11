Altra seduta in ribasso per il settore commodities italiano (-0,80%)

(Teleborsa) - Performance negativa per il comparto materie prime dell'Italia, che segue la scia ribassista disegnata dall'EURO STOXX Basic Resources.



Il settore commodities italiano ha chiuso a 34.618,06, in discesa di 278,89 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore materie prime dell'Area Euro mostra un ribasso più marcato a 218,74, dopo aver avviato la seduta a 224,2.



Nel listino principale, discesa moderata per Tenaris, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.

