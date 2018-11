Altra seduta in rialzo per il settore viaggi e intrattenimento (+1,87%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il settore viaggi e intrattenimento, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Travel & Leisure e che guadagna 729,23 punti, a quota 39.709,46.



Il comparto viaggi e intrattenimento europeo intanto guadagna 1,39 punti, dopo un inizio di seduta a quota 189,69.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto viaggi e intrattenimento, protagonista Juventus Fc, che chiude la seduta con un rialzo del 7,82%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice viaggi e intrattenimento, brillante rialzo per S.S. Lazio, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,96%.



Prepotente rialzo per i Grandi Viaggi, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,60% sui valori precedenti.



Punta con decisione al rialzo la performance di FNM, con una variazione percentuale dell'1,19%. © RIPRODUZIONE RISERVATA