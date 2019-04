Althea Italia, contratto da 56 milioni per la gestione di apparecchiature ospedaliere a Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Althea Italia ha firmato un nuovo contratto nell’ambito della convenzione di Partenariato Pubblico Privato con l’Asl Torino 3 per la dotazione, la gestione e la manutenzione di nuove apparecchiature ospedaliere. L’accordo, che avrà durata decennale e un valore complessivo di oltre 56 milioni di euro, è stato siglato attraverso Beta Project, società controllata da Althea Italia. I servizi, spiega un comunicato, che interesseranno Pinerolo, Rivoli, Venaria e Susa, sono stati inaugurati oggi ed entreranno in funzione rispettando il programma previsto. L’operazione non ha richiesto alcun investimento da parte dell’Asl. La qualità dei servizi offerti è garantita dalle apparecchiature di ultima generazione fornite da Althea e da una gestione sempre più integrata messa a disposizione per le strutture ospedaliere.«Il gruppo Althea crede fortemente nel Partenariato Pubblico-Privato in ambito sanitario. Siamo convinti che questa formula possa contribuire a rispondere in maniera efficace sia alla crescente domanda dei cittadini di disporre di un servizio sanitario di qualità sia all’esigenza pubblica di gestire al meglio l’erogazione delle prestazioni trasferendo l’onere degli investimenti dalle strutture sanitarie agli operatori privati. Siamo certi che le nostre competenze nella gestione delle tecnologie siano utili per permettere agli operatori pubblici di focalizzarsi sui processi clinici e offrire prestazioni sempre più performanti», commenta Alessandro Dogliani, presidente e amministratore delegato di Althea Group.L’accordo prevede, inoltre, l’attivazione del servizio “Ris cvis pacs”, uno strumento che permetterà la gestione di tutte le immagini radiologiche digitali provenienti dai reparti ospedalieri più sensibili come cardiologia, neurologia, gastroenterologia di tutti i presidi ospedalieri dell’Asl TO 3, nonché quello di emodinamica di Rivoli, quest’ultimo, tra i più importanti d’Italia per numero e qualità delle cure. L’intesa, grazie al supporto operativo curato da Althea Italia per i servizi di Risonanza Magnetica e Tomografia Assiale Computerizzata, garantirà anche una sensibile diminuzione delle liste d’attesa e della mobilità per prestazioni extra Regione.Il gruppo Althea è presente in 17 Paesi con un fatturato di oltre 450 milioni di euro. Con 3.000 dipendenti, il gruppo gestisce più di 1.400.000 apparecchiature medicali in 2.700 strutture sanitarie sia pubbliche che private.