Alternanza Scuola Lavoro, da SACBO e BIS otto borse di studio Intercultura

(Teleborsa) -(BGY International Services) hanno salutato una rappresentanza deiche hanno preso parte al Progetto Alternanza Scuola Lavoro 2017-2018, condotto da fine maggio a metà settembre 2018 e imperniato sull'attività di accoglienza dei passeggeri., direttore generale di SACBO, Amelia Corti, amministratore delegato di BIS, Alberto Cominassi, direttore operazioni SACBO, Roberto Rampinelli, Direttore Risorse Umane, SACBO, e Mietta Rodeschini, in rappresentanza di Intercultura.SACBO e la controllata BIS, nel solco della positiva collaborazione intrapresa con Intercultura, hanno annunciato di averesvolto in ambito aeroportuale. I dieci studenti, che partiranno tra giugno e agosto 2019, trascorreranno un periodo di quattro settimane a Sligo in Irlanda ed effettueranno una visita al quartiere generale della Ryanair a Dublino.