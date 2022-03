Altea Green Power, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

Mercoledì 2 Marzo 2022, 19:45







(Teleborsa) - Altea Green Power ha comunicato che il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l'opzione Greenshoe concessa alla data di ammissione alla quotazione, per complessive 495.000 azioni ordinarie, sottoscrivendo e liberando integralmente l'aumento di capitale a servizio della stessa. Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a 1,20 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per un controvalore complessivo pari a 594.000 euro.



La società si è quotata a febbraio 2022 su Euronext Growth Milan e si occupa di progettazione e installazione di impianti a energia rinnovabile e si offre come "integratore di servizi" la realizzazione di impianti nei settori del fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biomasse e dell'efficienza energetica. A seguito dell'esercizio integrale dell'opzione Greenshoe, il flottante è pari al 25,75% e il capitale sociale è rappresentato da 16.161.000 azioni ordinarie. L'AD Giovanni Di Pascale detiene il 67,57%, Cecilia Martucci il 6,68%.