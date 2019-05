Altagamma: "In 5 anni alle imprese serviranno 236 mila talenti del fare"

Ultimo aggiornamento: 18:01

(Teleborsa) -È quanto è emerso dalla– la Fondazione cui fanno capo le migliori imprese dell'Alta Industria Culturale e Creativa che promuovono nel mondo lo stile di vita italiano – riunita oggi a Palazzo Montecitorio.I dati contenuti nel, presentato oggi alla Giornata Altagamma, fotografano unossia 7 punti percentuali in più rispetto alla media dell'Unione Europea (23%). Eppure,che, secondo le previsioni elaborate dalla Fondazione, non saranno disponibili."Un serio lavoro di recupero dei mestieri manifatturieri e un'offerta formativa adeguata possono essere garantiti grazie al patrimonio inestimabile di competenza delle aziende italiane, con la cooperazione delle Istituzioni. Concorreremo, così, allo sviluppo del settore e alla riqualificazione delle professioni, ma anche alla nascita di nuovi significati e di ulteriori fascinazioni del concetto fatto in Italia" ha affermatoNel dettaglio, secondo ilsaranno: progettisti, meccatronici e manutentori, per il settore automobilistico; tecnici della vinificazione, tecnici della comunicazione & marketing, addetti all'accoglienza e guide eno-turistiche, per il settore food & beverage; tecnici specializzati in calzature, pelletteria, sartoria, tessuto e maglieria, nonché prototipisti, per la moda; specialisti dell'ospitalità, della cura, della ristorazione, nel settore turistico.Una necessità che, nel corso della Giornata, è stata ribadita anche daiPer questo motivo, alla luce della situazione attuale,che possa fare luce sulle diverse criticità. Un tavolo a cui partecipino anche le aziende che sono protagoniste di questo scenario. Secondo la Fondazione è, inoltre, necessario agire su una valorizzazione e un riposizionamento di questi lavori, che vengono visti dai giovani come poco attraenti. Altagamma ha sottolineato l'importanza deicon cui i marchi Soci della Fondazione si interfacciano.