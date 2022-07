Altagamma e Camera Nazionale della Moda Italiana: serve continuità, Draghi vada avanti

Altagamma e Camera Nazionale della Moda Italiana – portavoci delle imprese della moda, del design, dell’alimentare, dei motori, della nautica, della gioielleria e dell’ospitalità – condividono ed esprimono con forza la necessità di dare continuità a questo Governo ritenendo che tutte le forze politiche, per il bene del Paese, debbano esprimere la loro fiducia all’esecutivo. «La volontà del Paese va in questa direzione e non può essere ignorata», affermano le due associazioni. «Il Pnrr e il grande slancio che può portare all’Italia, la stabilità e la coesione dell’Europa in un momento di crisi, la reputazione del nostro Paese a livello internazionale: tutto ciò dipende dall’unità che tutte le forze politiche, all’unisono, sapranno oggi interpretare. Anche a costo di personali sacrifici. Il Presidente Draghi ha la piena fiducia dei due organismi rappresentativi dell’eccellenza italiana che ritengono necessario proseguire nell’immediato futuro l’efficace azione di Governo di cui l’industria è stata testimone negli ultimi mesi», proseguono.

«Questa crisi crea un enorme problema alle imprese, alle famiglie e, in generale, a tutti i cittadini italiani - ha dichiarato Matteo Lunelli, presidente di Altagamma -. È un momento di grandissima incertezza che necessita di un Governo stabile e dell’autorevolezza internazionale che Mario Draghi può garantire. Serve oggi da parte di tutti un forte senso di responsabilità: siamo un Paese con il 150% di debito sul Pil, l’inflazione in forte crescita pesa sul bilancio delle famiglie, stiamo assistendo a un aumento sproporzionato del costo delle materie prime per le nostre imprese e la guerra sta destabilizzando gli equilibri internazionali. In questo contesto sono fondamentali la stabilità e la continuità, per contenere l'incremento dello spread sui nostri titoli di stato che inficia negativamente sul nostro debito pubblico e per concludere entro i tempi previsti il percorso del Pnrr. Ci auguriamo che il Governo Draghi possa continuare a guidare il Paese con la stessa coerenza e fermezza che ha dimostrato fino ad ora», conclude Lunelli.

«La moda rappresenta la seconda Industria del nostro Paese ed è un fondamentale comparto strategico dell’economia italiana: circa 60mila aziende e quasi 600mila addetti per una produzione che nel 2019 ha sfiorato i 100 miliardi di euro. Dopo la crisi pandemica globale il settore è all'inizio della ripresa - ha sottolineato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana -. In un momento dunque cruciale, non solo per il nostro Paese, dovuto anche al protrarsi del conflitto russo-ucraino e al riaffiorare della pandemia, è determinante garantire la stabilità del Governo. La figura del Presidente del Consiglio Mario Draghi è stata fondamentale in questi mesi complessi, valorizzando e offrendo autorevolezza a livello internazionale al nostro Paese e rappresentandone gli interessi, attraverso azioni concrete, in Europa e nel mondo. Per questa ragione va scongiurata una crisi irreversibile di Governo; è necessaria, in questo momento, la massima responsabilità da parte di tutte le forze politiche affinché l’operato del Governo Draghi possa proseguire».