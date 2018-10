Alta tensione sullo spread che arriva a 340 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sale la tensione sullo spread, che si posiziona a 338 punti base, con un forte incremento di 18 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,77%, dopo aver toccato quota 340,continuano a pagare le preoccupazioni degli investitori. A farne le spese i, acronimo con cui sul mercato sono indicati i contratti. La forte domanda di copertura contro il possibile default degli istituti di credito italiani e della stessa Italia ha spinto il prezzo deisui titoli di stato a 5 anni a quota 287,55 in salita dell'1,85%.A pesare una Manovra che non piace all'Europa. L'ultimo atto della diatriba trasi è consumato ieri 18 ottobre ed ha assunto i connotati di una lettera.Dopo battute, critiche, smentite,. La Commissione europea accusa il Paese di "inadempienza particolarmente grave", invitando l'Italia a rispondere alla lettera entro il 22 ottobre, in modo da poter formulare una valutazione definitiva.Stamane non si è fatta attendere la reazione dei mercati. Gli investitori si danno alle vendite a Piazza Affari portando il FTSE MIB in rosso dell'1,52%.