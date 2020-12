© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, il, ha completato con successo i tre mesi di prova sulle linee ferroviarie regionali austriache delle ÖBB (Ferrovie federali austriache). Il risultato riceve anche l'approvazione ufficiale da parte della massima autorità ferroviaria del paese, il Ministero federale austriaco per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia (BMK).Un traguardo importante che fa dell'Austria il secondo paese in Europa, dopo la Germania, ad implementare una tecnologia a emissioni zero alternativa ai treni diesel. Alstom - si legge in una nota - si è dimostrata ancora una volta all'altezza del suo ruolo di leader mondiale nella mobilità a idrogeno su rotaia. È l'unico costruttore ferroviario, infatti, in grado di produrre in serie un treno, collaudato e testato, alimentato a idrogeno."Siamo immensamente lieti di annunciare che il Coradia iLint è stato considerato idoneo alla circolazione su tutte le linee ferroviarie, offrendo un'. E l'approvazione ufficiale in Austria ci rende ancora più orgogliosi. Mi congratulo anche con ÖBB per essere pionieri in Austria nella sperimentazione della tecnologia ad idrogeno su rotaia in Austria", ha dicharatoDurante i tre mesi di prova su quattro tratte impegnative nella Bassa Austria, a Vienna e nella Stiria orientale, le ferrovie austriache ÖBB e i suoi passeggeri hanno potuto testare il funzionamento e le prestazioni della nuova tecnologia di propulsione basata su celle a combustibile, anche su tratti ferroviari ripidi e in diverse condizioni climatiche. ÖBB è estremamente positiva per i risultati del treno a idrogeno e la corsa di prova. Dopo il successo dell'operazione in Austria, i dati raccolti saranno ora analizzati per perfezionare ulteriormente la tecnologia in base al contesto di operatività.