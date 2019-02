Alstom-Siemens, l'Ue blocca l'aggregazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Alla fine è arrivata anche l'ufficialità, dopo che il no di Bruxelles era stato ampiamente anticipato negli ultimi giorni.Nel motivare la sua decisione l'Ue sottolinea che "la concentrazionenei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad altissima velocità"., afferma Bruxelles, rigettando anche l'ultima proposta avanzata dalle due compagnie."Siemens e Alstom sono entrambi leader nel settore ferroviario", ricorda il Commissario alla concorrenza, sottolineando cheper i sistemi di segnalazione, che sono importanti ai fini della sicurezza dei milioni di passeggeri che si muovono ogni giorno in treno, e per la prossima generazione di treni ad altissima velocità.Frattanto, il Ministro delle Finanze francese,, ha già annunciato che discuterà con la Germania sull'opportunità di modificare le "obsolete" regole europee sulla competizione, mentre i governo di Parigi e Berlino continueranno a spingere sulla fusione, necessaria a fronteggiare la concorrenza cinese.