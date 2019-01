Alstom si classifica ancora ai vertici della sostenibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il gruppo ferroviario hanel questionario sul cambiamento climatico predisposto dal(CDP) ed è stata ancheQuesti riconoscimenti premianoe sottolineano la politica aziendale e la struttura strategica volte a ridurre gli impatti negativi in termini di cambiamenti climatici.A settembre, Alstom è stataWorld and Europe, che riconosce la sua posizione di leader nel campo dello sviluppo sostenibile.Il CDP (Carbon Disclosure Project) gestisce il sistema di divulgazione globale che consente a imprese, città, stati e regioni di misurare e gestire i propri impatti ambientali, con giudizi che variano da "A" a "D-" (da tenere conto che il rating "A" e "A-" rappresenta circa il 5% delle aziende valutate).La Corporate Knights è una rivista di responsabilità sociale aziendale e una divisione di ricerca che classifica e valuta i prodotti finanziari in base alle loro prestazioni in materia di responsabilità sociale d'impresa e sostenibilità.