Alstom, risultati eccellenti nel primo semestre 2018/19

(Teleborsa) - Sei mesi positivi per Alstom, che al 30 settembre 2018 ha registrato 7,1 miliardi di ordini che hanno portato a un nuovo record di ordini in portafoglio pari a 38,1 miliardi.. Il rapporto ordini su fatturato è stato elevato e pari a 1,8.. Durante il primo semestre dell'esercizio 2018/19, il free cash flow è stato pari a 172 milioni di euro."Alstom ha conseguito risultati eccellenti in questo primo semestre con successi commerciali importanti, tra cui la nuova generazione di treni ad altissima velocità in Francia e il progetto del sistema metropolitano in Canada. Il nuovo portfolio ordini da record offre una forte visibilità sulle vendite future e le nostre eccezionali prestazioni operative riflettono la solida esecuzione dei progetti. Nel frattempo, procediamo verso l'integrazione con Siemens Mobility, con l'obiettivo di creare valore aggiunto nel settore della mobilità, per i nostri clienti, per i passeggeri che quotidianamente utilizzano le nostre soluzioni di trasporto e per i nostri dipendenti e azionisti", ha dichiarato, Presidente e Amministratore delegato di Alstom.