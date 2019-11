Alstom riconferma partnership con Scuola di Ingegneria UniBO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Avvicinare l'offerta formativa alle esigenze del mondo del lavoro. Con questo obiettivoNata nel 2017 da unala Scuola offre una specializzazione professionale nella mobilità integrata volta a preparare giovani pronti ad entrare nelle aziende ed essere in grado di immaginare, progettare e gestire i trasporti e la "smart mobility", dall'infrastruttura ferroviaria fino agli strumenti digitali per il controllo dei trasporti."Questa Scuola di Alta Formazione rappresenta un ottimo investimento formativo per i giovani ingegneri che desiderano acquisire quelle competenze multidisciplinari necessarie per affrontare le nuove sfide della mobilità sostenibile e digitale – ha dichiarato–. Alstom è focalizzata sulla mobilità intelligente e si impegna a lavorare con le facoltà STEM. Dal 2017 a oggi, 60 giovani sono stati formati. L'anno scorso, i nostri esperti hanno svolto oltre 230 ore di lezioni nelle università e nelle scuole superiori ed abbiamo assunto circa 50 Ingegneri nel business del segnalamento ferroviario"., è suddiviso in quattro settimane di lezioni a tempo pieno, 27 moduli e 130 lezioni. Dietro la cattedra si alterneranno docenti dell'Università di Bologna ed esperti aziendali per una serie di approfondimenti che vanno dall'infrastruttura ferroviaria alla manutenzione e controllo delle linee, dai sistemi di comunicazione a quelli di segnalamento, fino ad arrivare alla mobilità integrata nei sistemi urbani. Sono previsti workshop e visite agli impianti produttivi. I partecipanti avranno la possibilità di seguire anche un percorso formativo di stage o di tesi di laurea all'interno delle aziende coinvolte.L'accesso alla Scuola avviene tramite selezionecon valutazione del curriculum e colloquio tecnico. La Partecipazione è gratuita per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Unibo, mentre costa 800€ per gli studenti di altre Università. Sono, tuttavia, disponibili fino a 15 borse di studio per i primi studenti selezionati, di cui 5 riservate alle prime cinque candidate selezionate.