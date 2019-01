Alstom, locomotiva numero 500 Vectron equipaggiata con ETCS Level 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il progetto, in corso dal 2008, comprende la progettazione, la fornitura, l'omologazione, il collaudo e la messa in servizio delle apparecchiature di bordo. Finora, Alstom ha installato ETCS sulle locomotive Vectron per 37 diversi operatori in tutta Europa."Siamo molto lieti di aver raggiunto il nostro decimo anniversario in questo progetto di grande successo -. Fotta che circola in 13 paesi europei".. Alstom offre un pacchetto di apparecchiature interoperabili al 100%, supportate da oltre dieci anni e 250 milioni di km di operazioni commerciali e competenze ETCS nel settore.Con progetti in 29 paesi,