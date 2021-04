26 Aprile 2021

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Alphabet, in guadagno dell'1,03% sui valori precedenti e tra le big tech sotto i riflettori degli investitori che fornirà nella giornata di domani i risultati societari.

Nel primo trimestre la controllante di Google dovrebbe riportare, secondo gli addetti ai lavori, un EPS di 15,45 dollari per azione in aumento rispetto ai 9,87 dollari per azione rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. I ricavi del colosso di internet di Mountain View sono attesi in crescita del 25% a circa 42,2 miliardi di dollari.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla Holding statunitense a cui fa capo Google rispetto all'indice di riferimento.



Le implicazioni di breve periodo di Alphabet sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2.332,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 2.306,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2.358,6.

(Foto: © Ken Wolter/123RF)