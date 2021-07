Alphabet lancia Intrinsic, nuova società di software per robot

Venerdì 23 Luglio 2021, 16:45

(Teleborsa) - Alphabet, la holding quotata al Nasdaq a cui fanno capo Google e altre società controllate, ha annunciato il lancio di Intrinsic, una nuova società che ha l'obiettivo di "liberare il potenziale creativo ed economico della robotica industriale per milioni di aziende, imprenditori e sviluppatori". Intrinsic sarà guidata da Wendy Tan-White, già a capo di X, il laboratorio di ricerca avanzata di Alphabet dove vengono studiati progetti futuristici.

Intrinsic intende sviluppare strumenti software per rendere i robot industriali (nei campi più disparati) "più facili da usare, meno costosi e più flessibili", in modo che più persone possano utilizzarli per realizzare nuovi prodotti, attività e servizi. In particolare, si cercheranno modi per dare ai robot industriali la capacità di rilevare, apprendere e apportare automaticamente modifiche mentre completano le loro attività, in modo che possano lavorare in una gamma più ampia di task.

"Attualmente stiamo cercando partner nei settori automobilistico, elettronico e sanitario che stanno già utilizzando la robotica industriale e vogliono imparare insieme", ha scritto Wendy Tan-White in un post sul sito di X, aggiungendo che la società intende assumere nuovi esperti di Intelligenza Artificiale, ingegneria del software e robotica.

(Foto: © Uladzik Kryhin/123RF)