Alphabet (Google), pubblicità e cloud spingono ricavi oltre attese

Mercoledì 2 Febbraio 2022, 08:30







(Teleborsa) - Alphabet, holding a cui fa capo Google, ha chiuso il quarto trimestre con utili e un fatturato migliori delle attese. Il titolo in borsa ha brindato ai risultati volando di oltre il 9%.



Nel periodo, l'utile netto è pari 20,6 miliardi di dollari (30,69 dollari per azione) superiore ai 27,34 dollari attesi dagli analisti. I ricavi sono pari a 75,3 miliardi in rialzo del 32% e si confrontano con i 72,17 miliardi del consensus.



Il colosso di Mountain View registra oltre 61,2 miliardi nel segmento della pubblicità, Google advertising, in netta crescita dai 46,2 miliardi dello stesso trimestre del 2020. Il fatturato della divisione Google Cloud è stato pari a 5,54 miliardi mentre le entrate pubblicitarie di YouTube sono ammontate a 8,63 miliardi.









(Foto: © Ken Wolter/123RF)