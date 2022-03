Alphabet acquista Mandiant per 5,4 miliardi di dollari cash

Martedì 8 Marzo 2022, 18:30







(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Alphabet con una variazione dell'1,55%.



La holding, a cui fa capo Google, ha siglato un accordo per l'acquisto della società di sicurezza informatica Mandiant per 23 dollari per azione. Una transazione all-cash del valore di circa 5,4 miliardi di dollari, comprensiva della liquidità netta di Mandiant. Al termine dell'acquisizione, Mandiant entrerà a far parte di Google Cloud



L'andamento della Holding statunitense a cui fa capo Google nella settimana, rispetto all'S&P 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Lo scenario tecnico di Alphabet mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2.533,2 USD con area di resistenza individuata a quota 2.587,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2.497,9.