(Teleborsa) -, tra le principali banche greche, ha firmato un accordo conper la vendita del portafoglio Galaxy, contenente, e dell'80% di Cepal Holdings, sua controllata specializzata in prestiti. L'operazione è la seconda più grande cessione di crediti deteriorati in Europa dopo quella di Banca Monte dei Paschi di Siena, secondo la banca greca.Una volta completata, l'operazione trasformerà radicalmente il bilancio di Alpha Bank, portando iin Grecia rispettivamente, dal 43% e 29% di settembre 2020."Si tratta di un punto di svolta per la nostra Banca in quanto stiamo compiendo un passo decisivo nella", ha commentatodi Alpha Bank. "Nonostante le condizioni senza precedenti che abbiamo sperimentato a causa del Covid, siamo orgogliosi di essere riusciti a firmare un'operazione così complessa in soli otto mesi dal lancio, attirando importanti investitori internazionali", ha aggiunto.L'accordo valuta Cepal Holdingsa, con Alpha che potrebbe ottenere ulteriori 68 milioni di euro con il raggiungimento di determinati obiettivi, ha detto la banca. La transazione dovrebbe concludersi nel, dopo l'ottenimento di tutte le approvazioni necessarie.