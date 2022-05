Almawave, perfezionata l'acquisizione del 100% di SisTer

(Teleborsa) - Almawave ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Sistemi Territoriali S.r.l. (SisTer), società attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science, focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System, per i settori Multi-utilities e Government. L'operazione era stata annunciata lo scorso 23 febbraio e i termini dell'accordo sono quelli già resi noti al mercato, evidenzia la società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data.

"SisTer vanta un'offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in particolare nell'ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave - ha commentato l'AD Valeria Sandei - Dopo l'acquisizione di The Data Appeal Company un'altra società altamente specializzata, attiva sia in Italia che all'estero e profondamente legata al mondo accademico, entra così nel perimetro di Almawave: sono convinta porterà fin da subito un contributo significativo al nostro gruppo".

L'operazione ha vsito l'acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (Equity Value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro. L'operazione è stata finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave. SisTer ha chiuso l'anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro (+23%) e un EBITDA pari a circa 0,7 milioni di euro.