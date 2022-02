Almawave, ok da soci ad aumento capitale per acquisizione The Data Appeal Company

Lunedì 7 Febbraio 2022, 13:00







(Teleborsa) - In esecuzione delle previsioni dell'accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Almawave ha approvato la proposta di conferimento al consiglio di amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo pari a 12,5 milioni di euro incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.155.172 azioni ordinarie. L'aumento di capitale è a servizio dell'operazione di acquisizione del capitale di The Data Appeal Company, annunciato il 31 dicembre 2021.







(Foto: © rawpixel)