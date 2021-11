Almawave, balzo dell'utile nei 9 mesi 2021. Focus su PNRR e M&A

(Teleborsa) - Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato, ha registrato ricavi pari a 22,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 25,6% rispetto allo stesso periodo del 2020 (+26,6% a cambi costanti). L'EBITDA Adjusted è stato pari a 5,4 milioni di euro (+34,2% vs 9 mesi 2020), con un EBITDA Adjusted Margin al 23,7%. L'utile netto è passato da circa 300 mila euro a 1,8 milioni di euro.

"Questa performance dimostra la piena attuazione delle linee guida strategiche presentate a inizio anno in fase di IPO ed è prova del grande lavoro svolto dall'azienda e dalle sue persone in questo periodo", ha commentato l'AD Valeria Sandei. "Esprimo soddisfazione per questi numeri che sono una coerente rappresentazione dell'andamento del nostro business, caratterizzato dall'acquisizione di nuovi progetti, clienti e partner, nonché da un'evoluzione tecnologica costante che ottiene riconoscimenti di mercato sempre più frequenti", ha aggiunto.

La Disponibilità Finanziaria Netta tocca 14 milioni di euro al 30 settembre 2021, con una cassa generata nel solo terzo trimestre pari a 1,1 milioni di euro e contro un Indebitamento Finanziario Netto pari a -13,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 (-14 milioni di euro al 30 settembre 2020). Il backlog al 30 settembre è di 56 milioni di euro.

Sandei sottolinea che il backlog con la Pubblica Amministrazione "potrà ulteriormente evolvere anche in ragione del PNRR, a supporto del Sistema Paese". Infine, "sul fronte della crescita per linee esterne, la società sta attivamente lavorando, coerentemente con la propria strategia di espansione".