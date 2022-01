Almaviva dà vita a ReActive, società per il mondo della finanza

È nata ReActive, la nuova società del Gruppo Almaviva rivolta ad accompagnare la trasformazione digitale del mondo finance, con la missione di presidiare e sviluppare l’offerta del Gruppo diretta al mercato banche, assicurazioni e nuovi operatori finanziari. “Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e, in questa direzione, la costituzione di ReActive segna un passaggio di crescita importante - sottolinea l’AD del Gruppo, Marco Tripi - Un nuovo profilo societario che risponde alla scelta di forte focalizzazione sull’ambito finance, valorizzando competenze e assetto produttivo per cogliere le opportunità proposte da un mercato in profonda e rapida evoluzione”. Con questa operazione Almaviva intende proseguire ed accelerare un piano industriale orientato allo sviluppo. Obiettivo primario è quello di rafforzare il posizionamento strategico, per collocare ReActive tra i primi operatori nel settore dei servizi finanziari nell’arco di un triennio. Il percorso di crescita punta al consolidamento delle posizioni sul perimetro nazionale e ad un’espansione sui mercati esteri, sostenuto da un programma di investimenti indirizzato sia alla crescita interna che ad acquisizioni di quote di mercato. Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della Divisione Finance della capogruppo, sono Piero Rossini, nel ruolo di amministratore delegato, e Antonio Amati, come presidente.