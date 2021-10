Allogene Therapeutics, FDA ferma studio clinico. Titolo perde il 40%

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Seduta drammatica per Allogene Therapeutics, che si posiziona a 14,05 con una discesa del 42,36%. Il titolo della società biotech quotata sul Nasdaq accusa lo stop da parte della Food and Drug Administration (FDA) - ovvero l'ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici - agli studi clinici su AlloCAR T, una terapia contro il cancro. La terapia avrebbe provocato un'anomalia cromosomica in un paziente coinvolto nella ricerca.



Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 13,16 e successiva a 12,28. Resistenza a 17,79.







