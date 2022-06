Allianz, contraccolpo di 400 milioni da vendita maggioranza operazioni russe

Venerdì 3 Giugno 2022, 13:00







(Teleborsa) - Allianz, società tedesca di servizi assicurativi e finanziari, ha deciso di vendere una partecipazione di maggioranza nelle sue operazioni russe a Interholding LLC, il proprietario dell'assicuratore russo P/C Zetta Insurance. Al closing, Allianz deterrà una partecipazione di minoranza del 49,9% nella società combinata.



Il colosso assicurativo stima che l'operazione avrà un impatto negativo sul proprio conto economico di circa 0,4 miliardi di euro, in gran parte dovuto alla riclassifica dell'impatto negativo dei cambi sul patrimonio netto. I requisiti patrimoniali e la posizione di cassa del gruppo Allianz "non subiranno impatti", si legge in una nota.



L'accordo, che segue la decisione di Allianz di ridimensionare le operazioni in Russia, è volto "a garantire continuità a clienti e dipendenti", viene sottolineato.



