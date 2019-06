© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sulla presenza e l'uso diche sta prendendo piede tramite il web. L'avviso è arrivato direttamente sul sito dell'istituto che ha rinnovato l'invito a non usare e non fidarsi di quelli che vengono definiti, una sorta dicon funzioni bancarie che creerebbero "moneta scritturale" garantita dalla Banca d'Italia".Nonostante l'avviso diffuso a giugno del 2017, Palazzo Koch continua a ricevere notizie di queste monete parallele che altro non sono che soldi falsi. Da qui il rinnovo dell'avvertenza "a non utilizzare monete scritturali autonomamente create da privati non autorizzati e a non fare affidamento su organismi che pretendono di operare in tali forme di "moneta", la cui attività può