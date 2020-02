Alleanza scuola-lavoro su mondo acciaio: nasce A Steem for Steel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Far conoscere aie in particolare agli studenti delle scuole di secondo grado, leche iloffre, sensibilizzando allo stesso tempo gli studenti riguardo l'importanza degli studicon questo obiettivo nascela prima vera alleanza scuola-lavoro per coinvolgere,appunto, i giovani sulle tante opportunità del mondo dell'acciaio.si sono unite per promuovere l'importanza delle discipline Steem per colmarenel settore, mostrando alle nuove generazioni il vero voltonate dalla trasformazione digitale eL'iniziativa ha preso avvio da un'idea di Raffaella Poggio, Direttore del progetto promosso da Fondazione Marcegaglia, con il patrocinio di Federacciai - l'associazione di categoria che fa capo a Confindustria - ed è sostenuto da quattro importanti realtà siderurgiche italianeIlpartito aper concludersi asi propone, inoltre, di incentivare le studentesse a considerare le opportunità offerte da un ambito ancora ache allontanano le ragazze dai