Allcore, Luca Tempesta nominato CFO del gruppo

(Teleborsa) - Allcore (già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che Luca Tempesta è stato nominato Chief Financial Officer del gruppo. Negli anni ha lavorato per Planet HT, S.R.C. - Società di Revisione Contabile e Mesa Consulting. Dal 2010 ha iniziato la carriera come senior manager, prima in Mazars e successivamente in BDO Italia.

Inoltre, Luca Montessori è stato nominato nuovo delle Chief Operating Officer della divisione Soluzione Tasse del gruppo. Ha maturato una significativa esperienza in Bernoni Grant Thornton. Negli ultimi due anni è stato responsabile dell'organizzazione della formazione specialistica in materia di bilancio e fiscalità nazionale a tutti i professionisti.

"A nome di tutto il gruppo, diamo il benvenuto a Luca Tempesta come CFO di Allcore e a Luca Montessori come COO della Divisione Soluzione Tasse del Gruppo – dichiara Gianluca Massini Rosati, presidente e amministratore delegato di Allcore - Con l'ingresso di questi due nuovi profili, andiamo a incrementare la qualità dì una squadra già di primissimo livello che, siamo certi, saprà imprimere ulteriore slancio nello sviluppo del nostro business".

(Foto: © rawpixel)