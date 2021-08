Allbirds si espande nell'abbigliamento sportivo prima dell'IPO a Wall Street

1 Minuto di Lettura

Martedì 17 Agosto 2021, 13:30







(Teleborsa) - Allbirds - azienda neozelandese-americana che progetta e vende calzature e capi d'abbigliamento - ha lanciato una nuova collezione con l'obiettivo di aggredire il mercato dell'abbigliamento sportivo con i suoi prodotti, che puntano sulla sostenibilità e uno stile minimale. Allbirds non usa il poliestere nei suoi prodotti e ha creato i propri capi da corsa con fibra di eucalipto e lana merino, due materiali che già usava per la produzione delle sneaker.



"Per noi di Allbirds, la disconnessione tra ciò che indossiamo per migliorare la nostra salute personale e il suo impatto negativo sulla salute del nostro pianeta è un argomento importante da affrontare - ha detto il co-fondatore Tim Brown alla CNBC - L'abbigliamento da corsa è tipicamente realizzato con materiali sintetici, derivati da barili di petrolio".



A fine giugno Bloomberg ha scritto che la società stava lavorando ad un'IPO a Wall Street, che potrebbe realizzarsi già a settembre. Allbirds starebbe lavorando con Morgan Stanley, JPMorgan Chase e Bank of America per raccogliere capitali che le diano una valutazione di circa 2 miliardi di dollari.