Allarme utili per Bouygues. Titolo a picco a Parigi

(Teleborsa) - Giornata nera per Bouygues, che sta perdendo oltre 10 punti percentuali sulla Borsa di Parigi dopo un profit warning. A causa soprattutto di criticità nella divisione che si occupa di edilizia - costosi ritardi legati al progetto di due centrali elettriche e la cancellazione di un progetto in Irlanda che ha dato vita ad un contenzioso legale - l'utile operativo dell'intero esercizio si attesterà sui livelli del 2017 se non lievemente al di sotto. In precedenza il conglomerato francese che possiede, tra le altre cose, il gestore di telefonia mobile Bouygues Telecom e il maggior broadcaster televisivo privato (TF1) aveva previsto un miglioramento della profittabilità.



A pesare anche il business di ingegneria civile Colas, che ha risentito negativamente degli scioperi ferroviari in Francia. © RIPRODUZIONE RISERVATA