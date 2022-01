Allarme Ocse su rischio rallentamento crescita

Lunedì 17 Gennaio 2022, 16:45







(Teleborsa) - La crescita economica potrebbe rallentare nelle principali economie mondiali. A lanciare l'allarme è l'Ocse che ha diffuso il superindice di dicembre.



Secondo l'organizzazione il forte rimbalzo della crescita dai minimi della crisi economica causata dal Covid-19 è sulla via del rallentamento, Italia inclusa.



Tra i big dell'Ocse - sottolinea l'organismo - una "inflessione del ritmo di crescita è visibile negli ultimi ICA (Indicatori Compositi Avanzati) per il Canada, la Germania, l'Italia e il Regno Unito". Per il Giappone e l'Eurozona nel suo insieme - continua l'organismo per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale - gli ICA indicano una crescita stabile, anche se il picco è stato anche in questo caso superato".





