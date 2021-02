© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arriva dallaunsulle mutazioni delAlcuni scienziati hanno rilevato nuovi cambiamenti genetici definiti, riferisce la BBC, della cosiddetta variante inglese del, individuata per prima nel sud dell'Inghilterra nei mesi scorsi e poi dilagata con un'apparenterispetto al ceppo originario dell'infezione.Le prime indicazioni in questo senso emergono da uno studio preliminare. Stando ai ricercatori non si può escludere che questase confermata, possapur senza presumibilmente azzerarla.Intanto, secondo i dati dell'OMS aggiornati a ieri, lunedì 1 febbraio, ilper numero di nuovi positivi giornalieri sono ancora gli(oltre 141mila), seguiti da(oltre 58mila) e(oltre 21mila). Altre tre le Nazioni europee nella lista:(oltre 19mila), il(oltre 11mila) e(oltre 9mila)."A livello globale c'è unaper laha detto ieri il direttore dell'Oms,el consueto briefing sul coronavirus. "Tuttavia - ha sottolineato - ci siamo già trovati a questo punto, con i Paesi che hanno riaperto, e le persone hanno abbassate la guardia e ila prendere tutte le precauzioni necessarie per tenere noi e gli altri al sicuro, mentre il programma di vaccinazioni va avanti".