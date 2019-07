Allarme dell'AIFA sulla carenza di farmaci in UE

(Teleborsa) - E' allarme per la carenza di medicinali in Europa. Come sottolineato dal direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco Luca Li Bassi "il problema della carenza di farmaci è emergenziale e riguarda centinaia di prodotti in tantissimi paesi dell'Unione Europea".



Durante la tavola rotonda dell'Assemblea Pubblica di Farmindustria, il Direttore ha continuato "le cause di tale carenza sono ancora oscure, ma è una situazione che non si è mai verificata a livello europeo e tantissimi Paesi riportano questo problema, non solo l'Italia, ma anche Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, Norvegia, Austria, Slovenia".



"Il problema della differenza di prezzo fra paesi non è l'unica causa, perché se fosse questa la causa, solo noi dovremmo avere il problema, ma non è così. Ci sono - conclude Li Bassi - dinamiche che dobbiamo comprendere, e stiamo cercando di farlo".