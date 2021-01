© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, poiché solo il pieno conseguimento degli obiettivi annunciati potrà restituire alle famiglie la fiducia necessaria per riportare i consumi ai livelli pre-pandemici. E' quanto sottolinea, stimando che "nella campagna vaccinale determinae una corrispondente"."Un ulteriore costo reale che l'economia italiana non può evidentemente permettersi", afferma la confederazione, ricordando che "particolarmente drammatiche sarebbero poi le conseguenze per alcuni specifici comparti".La- si sottolinea - si concentra soprattutto, che stanno sopportando l'intero onere dell'emergenza sanitaria.i registrano così unL: dal 6,2 al 4,4% gli "Alberghi e pubblici esercizi"; dal 4,2 al 3,3% la "Ricreazione e cultura"; dal 3,7 al 3% l'Abbigliamento.Una significativa soglia di immunità della popolazione restituirebbe il 30% di spesa delle famiglie al comparto degli "Alberghi e pubblici esercizi", il 21% di spesa alla "Ricreazione e cultura", il 17% all'Abbigliamento., avverte a Presidente di Confesercenti P, ricordando che "il Governo confida in un aumento dei consumi del 4% per raggiungere un", ma, solo un'ampia copertura vaccinale potrebbe consentire di raggiungerlo". E' necessario dunque un "pressing dell'esecutivo per velocizzare le vaccinazioni, che devono procedere in modo spedito ed omogeneo in tutte le regioni del Paese, senza lasciare indietro nessuno".