Allarme CNA Roma: imprese tra calo fatturato e rischio chiusura

(Teleborsa) - La stima delle imprese a rischio chiusura per alcuni settori si aggira anche ale questo riguarda soprattuttoma non va molto meglio nemmeno per il comparto delladell'dell'e dellache si attesta intorno al. A lanciare l'allarme è ildellascattando una fotografia dai contorni a dir poco drammatici."Facile immaginare cosa significhi questo: rischio elevato di perdite significative di, di posti di lavoro con il risultato di avere sempre più imprenditori eere".Per alcuni settori, inoltre, ilprevisto alè allarmante. Basti pensare che gli alberghi prevedono una diminuzione dell'85%, seguiti dall'artigianatodal trasporto passeggeri sue dai servizi legati alla bellezza."Abbiamo realizzato questo studio proprio per richiamare l'attenzione delle istituzioni sullereali che stanno affrontando quotidianamente i nostri imprenditori sul territorio di, dice, Presidente della CNA di Roma secondo il quale "bisogna mettere in atto un piano di sostegno ben congegnato e attento e bisogna farlo ora, prima che si ricomincino ad aprire le attività perchè la semplice riaperturaConclude Melchionno: "Glisono fortemente provati da oltre un mese di lockdown che ha intaccato risorse economiche, fisiche e psicologiche. Hanno bisogno didi avere la concreta percezione di vivere in un sistema che riconosca la loro importanza in termini economici e di valore sociale,