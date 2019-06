Allarme Cna: per artigiani bolletta elettrica più pesante nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per: per loro, infatti, lae cresce ilon le grandi imprese. Nel 2018 il costo dell'energia elettrica per la fascia di consumi fino a 20 MWh è aumentato del 4mentre le grandi imprese (consumi tra 20mila e 70mila MWh) hanno beneficiato di una sforbiciata dei prezzi del(70mila-150mila MWh) delE' quanto emerge dall'Osservatorio Energia 2019 realizzato dal Centro Studi CNA.- L'anno scorso è stato caratterizzato dall'entrata in vigore dellche riconosce alle grandi industrie sgravi fiscali pari a 1,7 miliardi di euro sul costo dell'energia, finanziati dalle bollette di tutte le altre categorie di utenti. Per le imprese con consumi elevati il peso del fisco è crollato dell'87,5% mentre per la fascia di consumi fino a 20 MWh la componente fiscale si è alleggerita soltanto del 2,5% allargando ilcon questi ultimi chepagano l'energia elettrica(22,6 centesimi per KWh contro 7,6 centesimi)."Il sistema della bolletta elettrica - rileva l'Osservatorio Energia di CNA - si conferma sempre piùE' necessario intervenire co, come il finanziamento delle politiche per le rinnovabili e le robuste agevolazioni fiscali agli energivori, facendole transitare sulla fiscalità generale e definendo una distribuzione delle varie componenti in bolletta più bilanciata tra le diverse categorie di utenti".- Nel complesso le imprese italiane continuano a sopportare un costo dell'energia elettrica tra i più alti in Europa, anche se le. Il divario tra l'Italia e la media europea nel 2018 rimane molto ampio e