Allarme Censis, egopower e ostilità della società limitano i consumi

(Teleborsa) - Il mistero dei consumi che non ripartono può essere spiegato in parte dal fatto che ilè convinto che neiIl dato inoltre aumenta proprio in quelle zone dove ci sarebbe maggiore capacità, ovvero nel Nord-Ovest., oltre al(-6,3 nel 2017 rispetto al 2008) e una(+ 17,1% nel periodo 2008-2018), delineano ilai tempi dell'allarme recessione.A rendere nota l'emergenza è la"Miti dei consumi, consumo dei miti" realizzata dalnell'ambito del progetto "Il nuovo immaginario collettivo degli italiani". Ma il problema ha radici ben più profonde, nellaSensazione che acuisce "", ovvero la propensione a pensare di più a se stessi e ai propri cari piuttosto che a ciò che ci circonda. L'uso compulsivo dei social network per 9,7 milioni di italiani e la mancanza di modelli a cui ispirarsi per il 49% degli intervistati, ne sarebbero dei sintomi.L'orientamento prevalente nei consumi di oggi è quello di comprare prodotti che appaghino soggettivamente e che diano un'immagine migliore di se stesso all'acquirente. Spopolano i(+8% nello stesso periodo, di cui le bevande +23,8% e l'ortofrutta +17,2%), che oltre a far star bene il consumatore gli danno la sensazione di comunicare la propria posizione su un argomento e aiutare l'ambiente.Aumenti vertiginosi anche per i vini Doc e Docg italiani biologici (+27,8% nello stesso periodo). Si abbandona perciò la vecchia logica del compro tutto per una rigorosa ricerca del prodotto idoneo, onfermando la propensione del consumatore a mettere più facilmente mano al portafoglio se il prodotto risponde a specifiche esigenze e valori.