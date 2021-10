Alkemy sale al 100% di Ontwice Interactive Service e Alkemy South America

2 Minuti di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 19:15







(Teleborsa) - Alkemy, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha perfezionato l'acquisto dell'ulteriore 20% del capitale sociale di Ontwice Interactive e di Alkemy South America, entrambe con sede a Madrid, venendo così a detenere il 100% del capitale di entrambe le società. A cedere le quote sono stati i quattro soci David Bravo, Manuel Mercader, Ignacio Tortosa e Luis Vegas.



"L'acquisizione del 100% del capitale di OIS sancisce definitivamente l'integrazione con la Spagna, ossia con le società che operano in un mercato per noi di rilevanza strategica, data la forte somiglianza con l'Italia - ha commentato Duccio Vitali, AD di Alkemy - Già da tempo, infatti, ragioniamo come se fossimo un unico team di oltre 600 persone, che fa perno sui medesimi centri di competenza". "Il Messico, d'altra parte, anche grazie al cambio di management intrapreso lo scorso aprile, rappresenta per noi una grande opportunità di crescita, trattandosi di un mercato molto frammentato, relativamente indietro rispetto al Sud Europa, e che cresce a tassi ancora più elevati di Italia e Spagna", ha aggiunto.



Il prezzo riconosciuto per il 20% di Ontwice Interactive e di Alkemy South America è pari, rispettivamente, a 3,3 milioni di euro e a 1,3 milioni di euro, ed è stato calcolato, in entrambi i casi, sulla base degli EBITDA conseguiti nel 2020 dalle predette società per un multiplo di 7, più un earnout (pari, rispettivamente, a 0,5 milioni e a 0,2 milioni). Il pagamento del corrispettivo per il 20% delle società è stato effettuato da Alkemy mediante disponibilità derivanti, per 3,5 milioni di euro, da finanziamenti bancari.